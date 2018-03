Barbie lanzó una nueva línea de muñecas con la imagen de célebres mujeres del presente y del pasado, entre las que se incluyen personajes como la artista Frida Kahlo y la golfista mexicana Lorena Ochoa.

La marca anunció el martes, un día antes del Día Internacional de la Mujer, que ha elegido 17 modelos modernos e históricos para honrarla con una muñeca a su semejanza.

In honor of #InternationalWomensDay, we are committed to shining a light on empowering female role models past and present in an effort to inspire more girls.

Join the conversation by sharing your role models using #MoreRoleModels. pic.twitter.com/5oJnZywk7s

— Barbie (@Barbie) 6 de marzo de 2018