En Nueva York un gato eligió un lugar muy peculiar para refugiarse y dormir. El hecho fue captado y de inmediato se volvió viral.

Brooke Goldman estaba caminando por las calles de la ciudad, cuando de repente se encontró con un gato que estaba durmiendo en un pesebre. El animal se acostó en la canasta del niño Jesús y se quedó allí por mucho tiempo.

La joven decidió sacar su celular y captar el divertido momento, el cual compartió en redes sociales y se viralizó rápidamente.

Grumpy Cat Hilariously Crashes Nativity Scene, And His Facial Expression Says It All https://t.co/YXerUoxKH3 pic.twitter.com/VP1MXukTRg

— Amr El-awady (@amrelawaady) 6 de diciembre de 2017