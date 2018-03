Magalí Mora, la exuberante modelo que más de un hombre desearía conquistar sufrió una cruel paradoja del destino; con 25 años de edad vivió una decepción amorosa de una forma que jamás hubiera imaginado: su novio la engañaba con otro hombre.

“Yo notaba cosas raras, sentía que me estaba ca…, la intuición femenina no falla. Hasta que un día aproveché que se había dormido e hice lo que hacemos todas las mujeres: le revisé el teléfono. ¡Me tenías que ver la cara!, lo que menos me pensaba encontrar eran mensajes con un hombre, no sabía qué hacer”, le contó la modelo a Teleshow.

“Encima eran como las cuatro de la mañana, todas mis amigas estaban durmiendo, no tenía con quién descargarme. Cuando se despierta le dije que me había llegado un rumor de que él salía con tal y tal persona y como me lo negaba agarré y le conté la verdad, que le había visto los mensajes en el teléfono, entonces no le quedó otra que admitirlo”, recordó Magalí, a quien ahora empiezan a cerrarle sus sospechas sobre Pablo, un empresario de la noche sanjuanino a quien había conocido en enero y con quien inició su romance a fines de febrero pasado.

“En la intimidad nuestra me pedía ‘cosas’, digamos juguetes por ponerle un nombre. San Juan es un pueblo, y la gente me preguntaba ¿qué hacés vos con Pablo?, como que todo el mundo me lo daba a entender y yo no caía. Me da mucha vergüenza todo esto”, afirmó.

“Él me pidió perdón llorando, me dijo que quería que que volviera con él, pero no hay forma, no hay vuelta atrás. Aparte, ¿cómo hago para confiar?, y encima estando él tan lejos, no puedo”, se sinceró la sensual morocha.

“Lo más cínico de todo es que descubrí que una vez me había dicho que tenía una reunión y se fue a verlo a él mientras a mí me había dejado durmiendo en casa, me quiero morir. A mí no es que me moleste su condición sexual, pero jugar a dos puntas…¡Yo me iba de Buenos Aires a verlo!”, reflexionó indignada.

“No tengo suerte en el amor. Tenía muchas ilusiones, él me vendió un buzón, me presentó a toda su familia, fue todo muy rápido y muy fuerte, y también fue muy duro enterarme de todo esto ahora”, concluyó Mora, quien intenta sobrellevar poniéndole humor y con la contención de sus amigas una situación que ni en la peor de sus pesadillas se hubiera imaginado atravesar.