La Ley Marcial declarada por los militares en Turquía hizo que el presidente Erdogan llame a la gente a las calles para “defender la democracia”.

Así fue como iniciaron los enfrentamientos entre militares y civiles en las calles de la capital turca Ankara.

En los enfrentamientos, se registró un video en el que se ve cómo un helicóptero abre fuego contra los civiles.

El video fue subido a Twitter por el usuario @RamiAlLolah y replicado por el portal ABC en su sitio oficial. En en clip también se aprecia a los civiles huir despavoridos tras los disparos.

Según el portal, ” A última hora del viernes, un grupo de militares ha realizado un golpe de Estado contra el Gobierno para restaurar «la democracia secular»”.

CRAZY FOOTAGE AGAIN! #Video #Turkey army helicopter opens fire towards ground targets meters from civilian crowds.. pic.twitter.com/kwPaBhAkg7

— Rami (@RamiAILoIah) July 15, 2016