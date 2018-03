Google realizó un enorme cambio en la búsqueda de imágenes al eliminar el botón ‘ver imagen’ que permitía abrir en una nueva ventana la imagen ampliada que el usuario deseaba descargar.

Aunque la medida beneficia a los editores y fotógrafos, los usuarios, por su parte, deberán tomarse un poco más de tiempo si quieren descargar una imagen.

Este cambio llega después de que Google firmara un acuerdo con la agencia de fotografías Getty images, empresa que se había quejado de la facilidad que otorgaba Google a las personas para encontrar imágenes de la empresa, y tomarlas sin el permiso o la licencia correspondiente.

Today we’re launching some changes on Google Images to help connect users and useful websites. This will include removing the View Image button. The Visit button remains, so users can see images in the context of the webpages they’re on. pic.twitter.com/n76KUj4ioD



De acuerdo a The Verge, la real intención de esta medida podría ser obligar a los usuarios a visitar las páginas web si quieren obtener una imagen. De esta manera, los sitios podrán publicar más anuncios y obtener mayores ingresos.

Pero para tranquilidad de los usuarios, todavía existe la posibilidad de obtener una imagen sin necesidad de pasar por la página web que la aloja. Todavía queda la opción de hacer click derecho en la foto y marcar la opción ‘abrir imagen en una pestaña nueva’ para descargarla.

Google confirmó que los “cambios se produjeron, en parte, debido a nuestro acuerdo con Getty Images esta semana”.

For those asking, yes, these changes came about in part due to our settlement with Getty Images this week (see also https://t.co/a5uFldOcih). They are designed to strike a balance between serving user needs and publisher concerns, both stakeholders we value.

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 15 de febrero de 2018