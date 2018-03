Los comentarios que se han hecho sobre la última película de Guillermo del Toro, The Shape of Water, se vieron reflejados en las 13 nominaciones que obtuvo el filme para la premiación de los Oscar. Sin embargo, la obra del director mexicano se ve manchada por primera vez tras las acusaciones que hicieron los herederos del dramaturgo ganador del Pullitzer Paul Zindel.

David Zindel, hijo del dramturgo, dijo a The Guardian que cree que el trabajo de su padre, Let Me Hear You Whisper —escrita en 1969—, una obra sobre una conserje en un laboratorio de investigación que crea un vínculo con un delfín cautivo e intenta rescatarlo, es una fuente de inspiración para The Shape of Water.

“Estamos conmocionados de que un gran estudio —Fox Searchlight— pueda hacer una película, obviamente inspirada en el trabajo de mi difunto padre, sin que nadie lo reconozca”, dijo Zindel en un correo electrónico a The Guardian.

La historia de Del Toro, al igual que Let Me Hear You Whisper, cuenta la historia de una mujer sorda, encargada de limpiar una oficina, que establece una relación con una criatura marina durante la guerra fría.

Sin embargo, la película de Del Toro, que tuvo a la actriz Sally Hawkins como protagonista, no mencionó en ningún momento que la obra de Zindel haya servido como inspiración.

Fox Searchlight, por su parte, emitió un comunicado en el que se afirma que “Guillermo del Toro nunca ha leído ni visto la obra de Zindel en ninguna forma”. La productora destacó el profesionalismo del mexicano y afirmó que “siempre ha sido muy abierto al reconocer sus influencias”.

De acuerdo a la web Vix, Del Toro reconoció haber visto la película de 1954 El monstruo de la laguna negra, y que su intención era realizar una versión más optimista que la obra que tuvo como protagonista a Julie Adams.

The Guardian cita, además, una entrevista que el director dio a la revista Written By, donde asegura que la idea de The Shape of Water se originó, en parte, gracias a una conversación con el novelista Daniel Kraus, quien sugirió una historia sobre un “conserje que secuestra a un anfibio de una instalación secreta del gobierno”.

Con información de The Guardian/Vix