Gus Kenworthy, deportista que representa a Estados Unidos en los Juegos de Invierno, se olvidó de su lesión en el dedo y de su fuerte dolor en la cadera para iniciar el día besando a su novio, Matt Wilkas.

Para Kenworthy y su creciente legión de fanáticos, esa fue una victoria que ninguna medalla de oro jamás reemplazará.

Antes del comienzo del concurso olímpico de esquí slopestyle el domingo —competencia ganada por el noruego Oystein Braaten— las redes sociales se volvieron locas con una captura de pantalla de NBC que muestra a Kenworthy compartiendo un momento tierno con su novio, Matt Wilkas, en la parte inferior de la colina.

La imagen mostraba a Wilkas, con su gorra roja, blanca y azul, besando a Kenworthy, que se había bajado la máscara para apoyarse en un beso rápido antes de dirigirse al ascensor.

Didn’t realize this moment was being filmed yesterday but I’m so happy that it was. My childhood self would never have dreamed of seeing a gay kiss on TV at the Olympics but for the first time ever a kid watching at home CAN! Love is love is love. pic.twitter.com/8t0zHjgDg8 — Gus Kenworthy (@guskenworthy) 19 de febrero de 2018

“No me había dado cuenta de que estábamos siendo grabados, pero estoy muy feliz de que lo hayamos sido (grabados)”, escribió el atleta en Twitter, y agregó que “nunca habría imaginado en mi juventud que vería a dos hombres besándose en la tele durante los Juegos Olímpicos, pero por primera vez un joven que mire la tele lo puede ver. ‘Love is love is love'”.

En los días posteriores a los últimos Juegos Olímpicos de Sochi, antes de que el mundo supiera que era homosexual, luchó consigo mismo por no hacer que ese momento sucediera durante su celebración de la medalla de plata. En el fondo, sabía que no estaba listo, y que el mundo probablemente tampoco lo estaba.

Pero dos años después de Sochi, el deportista hizo pública su homosexualidad en la revista ESPN.

“Es algo que me asustaba demasiado para hacerlo por mí mismo”, dijo Kenworthy. “Poder hacer eso, darle un beso, transmitir ese afecto al mundo, es increíble. La única forma de cambiar realmente las percepciones, derribar las barreras, romper la homofobia, es a través de la representación. Eso definitivamente no es algo que tuve cuando era niño. Nunca vi a un atleta gay besando a su novio en los Juegos Olímpicos. Creo que si lo hubiera hecho, me hubiera sido más fácil “.

Uno de los objetivos de Kenworthy para los Juegos de Pyeongchang era arrojar la etiqueta de “esquiador gay” y hacer que la gente lo apreciara tanto por lo que hace como por lo que él es.

Fue, por supuesto, una esperanza irreal, y el impacto de Kenworthy en estos juegos ha resonado más allá de los simples deportes y más allá de la valentía que exhibe en el campo de slopestyle: un viaje helado, desafiante a la muerte, donde el machismo es el precio de admisión sin importar el sexo, el color de la piel o la orientación sexual.

Hizo sus comentarios, algunos alegres, otros no, comenzando en la ceremonia de apertura y continuando hasta el día de la competencia. Posó con el patinador artístico gay Adam Rippon, participando en una charla sobre el vicepresidente Mike Pence en Twitter y recibiendo palabras de Britney Spears. Todo el tiempo, mantuvo al mundo actualizado sobre las lesiones: un pulgar roto y un hematoma desagradable en la cadera, cada uno de los cuales finalmente incidió para su resultado del domingo.

Broke my thumb yesterday in practice. It won’t stop me from competing (obvi) but it does prevent me from shaking Pence’s hand so… Silver linings! Will be giving my teammates (and literally everyone else) an enthusiastic “thumbs up!” of encouragement the rest of the trip. pic.twitter.com/XylPPGAq9P — Gus Kenworthy (@guskenworthy) 15 de febrero de 2018

“El hematoma es mucho más doloroso que el pulgar”, dijo Kenworthy. “Llegué a la final. Pensé que tal vez sería capaz de hacer otro deslizamineto. Pero no sé. Está todo bien.”

Simplemente no podía unir todos los trucos. En su tercer y último viaje por el campo, después de desviarse fuera de línea en el aterrizaje del penúltimo salto, simplemente esquió hacia el lado de la rampa final y tomó el camino más fácil hacia abajo, asumiendo que sus esperanzas de la segunda medalla olímpica se habían ido. Terminó en el puesto 12 de 12 esquiadores en la final.

Se encogió de hombros, miró la cámara de televisión y dijo “Está bien” antes de salir de la zona de meta. Sin embargo, ese día, Kenworthy no solo llamó la atención por la forma en que esquió.

“Para los jóvenes gays, ver el amor celebrado de esa manera es un momento para celebrar”, dijo el activista gay Tyler Oakley, que estaba en las gradas.

El hecho de que el beso apareciera en NBC amplió el momento, al igual que la presencia de Kenworthy en los Juegos Olímpicos le ha dado una plataforma más amplia para decirle al mundo cómo se siente. Terminar último, insistió, no cambiará nada de eso.

“Estar en estos juegos significa algo para mí”, dijo.

Para sus amigos y familiares, también. Se empaparon al sol y ondearon banderas del arco iris del orgullo gay y disfrutaron de un día y un momento que nadie había visto antes en los Juegos Olímpicos.

Para Kenworthy y su novio, sin embargo, se sentía tan natural como podría ser.

“Fue un pequeño beso”, dijo Wilkas, cuando le dijeron que había estado en la televisión. “Si hubiera sabido que era un gran problema, lo habría besado más apasionadamente”.

Wilkas también le dijo a Sean Gregory de TIME que era bueno que el beso haya sido transmitido.

“Es bueno que sea televisado porque lo normaliza más”, dijo Wilkas. “Me imagino que sería un gran momento para un chico gay ver a un increíble atleta tan abierto y orgulloso de sí mismo y sin preocuparse de lo que nadie piense de su sexualidad.”, citó Sports Illustrated.

Con información de AP/Indy100