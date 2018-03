hernan barcos

Corría el minuto 16 del partido entre Liga y Técnico Universitario. Desde las gradas bajó un solo grito “Barcos no se va, no se va, Barcos no se va”.

Como si de una premonición se tratara, Cevallos lanzó el centro y Barcos respondió con remate de cabeza y gol.

Muchas emociones en tan poco tiempo. Al final del partido que terminó 3-3, Hernán Barcos brindó declaraciones y dijo: “Creo que vamos a arreglar la renovación”.

De igual manera se fue hasta la general sur, y ahí recibió el apoyo y cariño de parte de la hinchada de Liga, sobre todo de la denominada “Muerte Blanca”.

Esto se vivía en diciembre, en el final del año futbolístico de los albos. Algo diferente ocurrió al inicio de enero, en que la incertidumbre se tomaba a los blancos.

Que se va, que hay otros equipos, que tiene otras ofertas, que dio su palabra, que la novia decide, todo esto incluyó la novela “Barcos” de inicio de año.

Lo cierto es que este jueves 4 de enero, Hernán Barcos confirmó que continuará en Liga un año más.

Y envió un mensaje a los hinchas de la “U”.