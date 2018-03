Una multitud de seguidores y partidarios de Hillary Clinton aguardaban por las palabras de la candidata demócrata, en la madrugada de este miércoles. Sin embargo, en el centro de convenciones Javits Center jamás apareció la candidata derrotada.

Su jefe de campaña, John Podesta, confirmó que Clinton no saldría a hablar. Después de agradecer su apoyo, pidió a sus partidarios que regresen a casa.

Uno de sus últimos mensajes fue 5 minutos antes de las 21:00 cuando, a través su cuenta de Twitter, agradeció a todo su equipo detrás de la campaña.

This team has so much to be proud of. Whatever happens tonight, thank you for everything. pic.twitter.com/x13iWOzILL

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 9 de noviembre de 2016