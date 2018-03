¿Qué tan peligroso puede llegar a ser viajar al extranjero a apoyar a tu equipo favorito? Al parecer no todos los hinchas tienen la misma suerte, y en ocasiones puede ser riesgoso.

Rudolf Bantle es el desafortunado fanático que pagó graves consecuencias solo por viajar a Italia a presenciar en directo un duelo de su equipo favorito, el Basilia, contra el Inter de Milán. El resultado fue su desaparición durante 11 años.

La historia sucedió en 2004 en el campeonato de la Champions League. Bantle tenía 60 años cuando decidió aventurarse desde Suiza con un grupo de conocidos al partido de sus sueños.

Al finalizar el partido Rudolf acudió al baño, al regresar sus amigos no aparecían, intentó buscar el auto en el que había ido toda la travesía pero nunca se acordó en donde fue el lugar exacto en el que lo estacionó.

Bantle no tenía familia que velara por su bienestar, no se acordó el teléfono de su casa, no llevaba celular y poseía tan solo 20 euros, es decir alrededor de 21 dólares, en su bolsillo. Quedó a la deriva.

Rudold Bantle sobrevivó a diario en las calles de Milán. Gente solidaria le regaló ropa y lo alimento durante años. Jamás se imaginó que en Suiza había sido incluido en la lista de personas desaparecidas.

El hombre sufrió un accidente el mes de septiembre, lo que le ocasionó una fractura en el fémur, cuando fue atendido en el hospital, los administrativos se percataron de que no tenía seguro, familiares, ni casa en Milán. En ese instante el consulado de Suiza le ayudó a regresar a su país tras 11 años de vivir como vagabundo.

Fuente: MSN