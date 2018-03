Este lunes un alumno del tercer grado de una escuela de primaria de la ciudad-prefectura china de Zhaotong, en la provincia de Yunnan, sorprendió a sus compañeros de clase al presentarse en un aula vestido de forma desaliñada y con el pelo y las cejas totalmente congeladas.

Su profesor tomó una foto del alumno y luego se la envió al director del centro. La imagen del niño con el pelo ‘blanco’ de hielo y sus compañeros riéndose se ha hecho viral en Internet y ha conmovido a los usuarios de redes sociales.

El director comentó que el protagonista de la foto vive a 4,5 kilómetros del colegio y suele tardar más de una hora caminando para llegara al centro, recoge el periódico chino People’s Daily. El colegio proporciona a sus alumnos los desayunos y almuerzos, precisó la máxima autoridad educativa.

El lunes, día del inicio de los exámenes finales, hacía 9 grados bajo cero en la ciudad. Al llegar al colegio, el niño protagonista de esta historia no encontró mucho calor, ya que en las aulas no hay climatización.

Un equipo de Pear Video ha visitado la humilde casa de adobe donde vive el pequeño y ha hablado con él y su hermana. Su padre trabaja en otra ciudad y su madre los abandonó. El abrigo que se puso el lunes para ir al colegio es la prenda más caliente que tiene.

Muchos usuarios de la red social china Weibo han expresado su apoyo al pequeño y lo han animado a continuar sus estudios y, de esta forma, poder cambiar su fortuna, recoge la agencia china CNS. / Actualidad RT

