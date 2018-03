Lady Frere, es una localidad sudafricana que se entregó al pánico, luego de que una oveja pariera a una criatura muy extraña.

Los ancianos del lugar analizaron al ser y dijeron que se trata de un enviado por el diablo que es “mitad bestia, mitad humano”.

Según el portal RT, “Las imágenes del ‘hombre-cordero’ se difundieron entre los habitantes del lugar y el pánico llegó a tal extremo que el Departamento de Desarrollo Rural del Cabo Oriental envió expertos a la aldea para que analizaran la supuesta criatura demoníaca”.

I KID YOU NOT: this deformed lamb born in Lady Frere, Eastern Cape. "Don't panic" say local authorities, "It's not a product of human sperm" pic.twitter.com/CvO5MQcJpd

— Neal Collins (@nealcol) June 21, 2017