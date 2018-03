Manny Pacquiao dijo el jueves que respeta la decisión de Nike de romper su contrato con él debido a sus declaraciones sobre las relaciones homosexuales, pero reafirmó su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y añadió que está complacido porque “muchas personas se sintieron alarmadas por la verdad”.

La gran empresa de indumentaria deportiva dijo el miércoles que no tendrá más relaciones comerciales con el estelar boxeador filipino y añadió que sus declaraciones le parecían “aberrantes”. Nike dijo que se opone enérgicamente a todo tipo de discriminación y siempre ha defendido los derechos LGBT.

Pacquiao dijo que su contrato principal con Nike, Inc. ha terminado y que la empresa solo patrocina su indumentaria arriba del cuadrilátero.

Pacquiao provocó indignación al afirmar que las personas en relaciones gay son “peores que los animales”. Ha ofrecido disculpas por herir los sentimientos de la gente.

Quizás no sea el único contrato de patrocinio que Pacquiao, pese a los esfuerzos de su promotor Bob Arum de moderar el impacto por la entrevista de televisión en las Filipinas.

“Lo que ha dicho es diametralmente a lo que yo pienso”, afirmó Arum, a cargo de la promoción de la próxima pelea de Pacquiao contra Timothy Bradley. “Estoy a favor de los derechos de los gays y del matrimonio de parejas del mismo sexo”.

Pacquiao, quien enfrentará a Bradley el 9 de abril en la que podría ser su última pelea, se disculpó el martes por las declaraciones que formuló el día previo.

Pacquiao aspira a un escaño en el Senado de las Filipinas.

Otras celebridades filipinas criticaron sus comentarios, que hizo en una entrevista de televisión a candidatos al Senado en la que les preguntaron sobre sus posturas respecto al matrimonio gay.

“Es de sentido común”, dijo el boxeador de 37 años, y que ya ocupa un escaño en la Cámara de Representantes, al canal TV5. “¿Han visto a algún animal manteniendo relaciones entre macho y macho o entre hembra y hembra?”.

Arum dijo a The Associated Press que Pacquiao es un cristiano evangélico que tiene la convicción de que la homosexualidad es algo malo y que buscaba conseguir votos en las Filipinas, donde los matrimonios gays es un tema que no se ha zanjado.

“Lo que ha dicho es completamente dirigido para los filipinos que debaten sobre si el matrimonio gay es legal”, indicó Arum.

Arum añadió que es posible que algunas personas no quieran comprar la pelea en pago por ver debido a los dichos, pero que otros decidirán hacerlo por los mismos.

“En lugar de montar una pelea con un boxeador, estoy tratando de montar una pelea con un político”, comentó Arum. “Es como si Donald Trump fuera un boxeador y yo estuviera promoviendo a Donald Trump que aspira a la presidencia. Me estarían dando palos en la prensa por todas las cosas absurdas que anda diciendo”. / AP