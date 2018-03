Un grupo de científicos del Centro de Investigación de Antropología Forense de San Marcos (estado de Texas realizaba una investigación para determinar qué es lo que sucede con el cuerpo humano, cuando se descompone en la naturaleza.

Grande fue su sorpresa cuando vieron a un siervo que masticaba una costilla humana. Esto desconcertó a los científicos, pues los esta clase de animales es herbívora por naturaleza.

Según el portal RT, ” Esta es la primera vez que los científicos han observado ciervos comiendo carne humana, aunque se sabe que en el pasado estos animales eran carnívoros y comían peces, conejos muertos e incluso aves vivas”.

La ciencia ya reveló con anterioridad que estos animales pueden alimentarse de carne solo en casos extremos de carencia de algunos elementos como el fósforo o el calcio y en especial cuando la nieve cubre toda la vida vegetal.

Never Before Seen: Deer Spotted Eating Human Bones pic.twitter.com/uKilW9Jgp0

— Jadvyga Bladon (@MneuipfbmrKang) May 7, 2017