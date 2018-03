Huracan Harvey

La misteriosa criatura marina de dientes afilados fue arrastrada hasta una playa de Texas, Estados Unidos, tras el paso del huracán Harvey ha sido identificada gracias a la ayuda de las redes sociales.

Preeti Desay, una aficionada a la naturaleza y la fotografía, la encontró en estado de descomposición la semana pasada y pidió ayuda en Twitter para descubrir a qué especie pertenecía aquel extraño animal.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh

Su pregunta le fue reenviada al biólogo y especialista en anguilas, Kennet Tigue, quien cree que se trata de una anguila con colmillos o “Tieso de dientes”.

Dijo que también puede ser un congrio o una anguila jardinera, ya que “estas tres especies se dan fuera de Texas y tienen grandes dientes como colmillos”.

Se cree que el huracán Harvey, que causó fuertes vientos e inundaciones severas en Texas a finales de agosto, sería la explicación de por qué la criatura fue arrastrada hasta la playa.

La anguila con colmillos vive generalmente en el océano Atlántico occidental, entre 30 y 90 metros de profundidad.

La mujer que descubrió el animal, y que estaba en la playa evaluando los daños del huracán, le dijo a la BBC: “Fue algo completamente inesperado, no es algo que verías normalmente en una playa. Pensé que era algo que llegó hasta la orilla desde la profundidad del mar”.

“Mi primera reacción fue de curiosidad, de descubrir qué demonios era eso” , añadió.

Well, mystery eel, you may be dead and decomposing, but now you’re famous. https://t.co/RKwXajWyDS Thanks @sarahkeartes!

— Preeti Desai🌿 (@preetalina) 7 de septiembre de 2017