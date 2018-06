El sábado pasado un grupo representante de la extrema derecha de Inglaterra, la Liga de Defensa Inglesa (EDL por sus siglas en inglés) , organizó una manifestación por las calles de Birmingham.

Una fotografía captada en medio de la manifestación se hizo viral y dejó a todo el mundo sorprendido por la valentía de una chica activista que se enfrentó a la hostilidad del grupo de derechistas ingleses.

Según el portal RT, ” En la foto se ve a un hombre con una camiseta de la EDL que mira fijamente a los ojos a la joven, identificada como Saffiyah Khan y natural de la misma ciudad, que a su vez lo está mirando impertérrita y con una leve sonrisa”.

Saffiyah Khan dijo que lo hizo fue para defender a un amigo que fue rodeado e incriminado por integrantes de la EDL. “No me gusta que ataquen a los chicos de mi ciudad”, dijo Khan cuando le preguntaron sobre su reacción.

Who looks like they have power here, the real Brummy on the left or the EDL who migrated for the day to our city and failed to assimilate pic.twitter.com/bu96ALQsOL

— Jess Phillips MP (@jessphillips) April 8, 2017