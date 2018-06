Mark Zuckerberg inició 2018 con la aspiración de arreglar Facebook, esto después de que estallara un escándalo de privacidad en el que se vieron involucrados consultores de la campaña de Trump, quienes habrían robado datos de decenas de millones de usuarios para influir en los resultados de las elecciones de Estados Unidos.

Pasan los meses y las cosas parecen estar lejos de arreglarse, ya que luego de una serie de investigaciones que afirman que la consultora Cambridge Analytica robó datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook, las acciones de la red social cayeron en casi un 7% el lunes.

Pero las malas noticias no paran ahí, puesto que los escándalos de privacidad han provocado que gente relacionada con las redes sociales comience a instar a otras personas a abandonar Facebook a través de movimientos como #DeleteFacebook.

Uno de los que se ha unido a este movimiento es Brian Acton, cofundador de Whatsapp que vendió la red social a Zuckerberg por 19 mil millones de dólares en 2014.

Acton escribió en Twitter: “Ya es hora. #deletefacebook (borra Facebook)”.

Según explica la BBC, el hashtag parece tener origen en una entrevista que realizó BBC Two a Theresa Wong en 2017. En la misma, Wong habló de Cambridge Analytica.

“Facebook was our hands-on partners.”

“Without Facebook, we wouldn’t have won.”

“Facebook really and truly put us over the edge.”

“Facebook was *the* medium that proved most successful for this [Trump] campaign.”https://t.co/5viU0PLhkO#DeleteFacebook #DumpFacebook

