Un nuevo tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está causando revuelo en las redes. Pero no tiene nada que ver con Rusia, ni con Corea del Norte, ni ningún nuevo decreto inmigratorio. De hecho no tiene nada que ver con política.

La noche del martes Trump tuiteó: “A pesar del constante covfefe negativo de la prensa”.

Trump borró el tuit que se volvió viral a primera hora de la mañana de este miércoles, pero ya era demasiado tarde. Aunque probablemente se tratara de un error de tecleo, internet se inundó de memes y algunas ideas sobre el significado de la misteriosa palabra.

El propio Trump se burló del error tipográfico al tuitear alrededor de las 6 de la mañana: “¿Quién descubrirá el verdadero significado de ‘covfefe’? ¡Disfruten!”

Who can figure out the true meaning of “covfefe” ??? Enjoy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2017