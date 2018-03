J.W. ‘Boy’ Ledford Jr. es un hombre condenado a morir tras asesinar al médico que lo trajo al mundo.

La decisión de la justicia de Estados Unidos fue que Ledford muriera por inyección letal para pagar su crimen cometido en 1992.

El condenado pidió no ser eliminado por inyección letal y no porque no quiera que se cumpla la decisión de la justicia, sino porque quiere que el proceso se desarrolle con otra metodología.

“Pero no lo hizo con la intención de que no se cumpliera la decisión judicial, sino que exigió un cambio en la modalidad de la aplicación de la pena: pidió ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento”.

La defensa del condenado dijo que su cliente teme quedar en agonía, es decir no morir en pocos minutos tras recibir la inyección. Varios casos se presentaron en los que los reos no murieron inmediatamente y agonizaron durante horas.

Así, sostienen que Ledford puede ahogarse en su propia saliva mientras el pentobarbital, mezcla de medicamentos que conforman la inyección letal, priva a su cerebro y pulmones de oxígeno, obligando al hombre a morir lenta y penosamente.

Las autoridades negaron todo requerimiento porque sostienen que el fusilamiento no consta en las alternativas de ejecución y agregaron que en Georgia no se utiliza el pentobarbital para realizar las ejecuciones.

Fuente: RT