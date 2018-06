En los últimos días, J Balvin no solo ha sido noticia por el lanzamiento de su nuevo tema Mi Gente, sino que el colombiano también ha estado rodeado de rumores que aseguran que decidió pasar por el quirófano para hacerse un retoque en el rostro.

🙌🏼 @premiosjuventud 🙌🏼 Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 6:52 PDT



Tras la ola de comentarios que ha recibido, el propio J Balvin decidió publicar un video en Instagram para aclarar.

“Ya están diciendo que me hice algo en la cara”, comenta el intérprete, “Ya están muy locos. Con esos dos, tres pelos que tenía siempre me he cuidado la cara con cremita, he bajado de peso y me veo más baby”.

Lo que efectivamente si cambió fue su objetivo en la música.

“Yo ya no hago música para los latinos, soy latino por naturaleza, quiero que mi música sea escuchada por la raza humana”, indicó J en una reciente entrevista.

@jbalvin habla de su cambio de look ¡Escucha lo que dice! 🎥: Instagram Una publicación compartida de TVyNovelas USA (@tvynovelas_usa) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 9:03 PDT

Fuente: E!