Jefferson Montero

Han sido dos de los jugadores más activos en las redes sociales.

Jéfferson Montero y Antonio Valencia han utilizado las redes sociales como una plataforma para evidenciar su participación en la Copa América Centenario.

Atrás quedaron los partidos de grupo y ahora el reto es el partido de cuartos de final contra el anfitrión, Estados Unidos. ¿Qué sorpresa nos tendrán?

Por lo pronto te mostramos los más recientes videos, sobre todo el que dedican tras la victoria sobre Haití.

I apologize to all the fans of Ecuador and thanks for the support they gave us today.@JeffMONTERO23 pic.twitter.com/fhYc4zpsXE

— Antonio Valencia (@anto_v25) 9 de junio de 2016