Durante una entrevista con el presentador de televisión estadounidense Andy Cohen, la actriz estadounidense Jennifer Lawrence reveló dos secretos íntimos.

En primera instancia, la protagonista de “Los Juegos del Hambre” reconoció que asistió a una ceremonia de los premios Oscar bajo los efectos de la marihuana. En medio de su participación en el programa de Cohen, Watch What Happens Live, la artista de 25 años relató la situación, aunque no reveló específicamente en qué año ocurrió:

“Vi a mi hermano fumando de un bong (pipa) antes de los Oscar, no diré qué año, y lo hice”, contó.

Medios internacionales especulan que Lawrence consumió marihuana en 2012, cuando se adjudicó la estatuilla por su papel en la película Silver Linings Playbook.

El otro secreto revelado por la actriz fue que en una oportunidad se besó con su compañero de reparto en The Hunger Games, Liam Hemsworth.

“Liam y yo crecimos juntos y es muy atractivo. ¿Tú que habrías hecho?”, contestó con una sonrisa coqueta.

