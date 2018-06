La cantante Jennifer López realizó una fuerte confesión a la revista Harper’s Bazaar esta semana, que se suma a la lista de acosos en el mundo artístico.

Según reveló la cantante, ella también ha vivido en carne propia el acoso sexual, en sus inicio como artista

“No he sido acosada de la misma forma en la que algunas mujeres lo han sido. ¿Pero un director me ha dicho alguna vez que me quitara la blusa y le enseñara los pechos? Sí, me ha pasado. ¿Lo hice? No”, detalló López.

Además, la cantante reconoció que ha enfrentado a los hombres que la han acosado.

“Cuando contesté estaba aterrada. Recuerdo que mi corazón se me salía del pecho y yo pensaba ‘¿qué hago? ¡Este hombre me está dando trabajo!’, dijo sobre una de las ocasiones en las que decidió no dejarse molestar.

“Podría haber hecho una cosa u otra, pero creo que al fin y al cabo la chica de Bronx que llevo dentro dijo: ‘No, no voy a hacer eso’”, expresó Jennifer López.

Jennifer López tiene 48 años y está en la cima del mundo, pues sus éxitos musicales siguen vivos gracias a los millones de seguidores que tiene y continúa con sus papeles actorales. También, tiene una relación estable con Alex Rodríguez, es madre y está produciendo series y películas.

Fuente: larepublica.pe