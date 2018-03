Jesucristo

En la mayoría de retratos se ve a Jesús como un hombre blanco y rubio, con ojos claros y más parecido a un nórdico.

Pero los historiadores ahora insisten que todos los hombres habitantes de la zona de donde nació Jesús tenían los ojos y cabello oscuro y la piel aceitunada.

Según RT, Joan Taylor, profesora de estudios religiosos en el King’s College de Londres, cree que Jesús no era mucho más alto que sus coetáneos, pues medía unos 164 centímetros, que era la estatura media de un hombre adulto en aquellos tiempos. Para afirmar eso Taylor se basa en restos de esqueletos de personas que vivieron en Judea y algunas zonas de Egipto en la misma época que Jesús”.

Por otro lado, crónicas, retratos y restos históricos también sugieren que los hombres de esa época llevaban la barba y el pelo cortos por razones de higiene, ya que en esos años, los piojos eran bastante frecuentes entre hombres y mujeres.

Joan Taylor knows what Jesus looks like: he is basically Bret from Flight of the Conchords https://t.co/zrU4qwufgd pic.twitter.com/VsdDm4mjVu

— Remnant of Giants (@gigantologist) February 17, 2018