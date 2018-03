La Corte Suprema de Justicia de Guatemala aceptó este lunes tramitar una solicitud para retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales por presunto financiamiento electoral ilegal.

“Los magistrados han aceptado para su trámite la solicitud de antejuicio (levantar la inmunidad) y sigue el proceso como lo estipula la ley”, dijo a periodistas el vocero de la CSJ, Ángel Pineda, según reseña la agencia EFE.

Según indicó el vocero de la CSJ, la solicitud fue planteada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), un ente avalado por Naciones Unidas.

Además, explicó que el expediente debe ser remitido al Congreso, el cual decidirá si le levanta la inmunidad al gobernante para ser investigado penalmente, para lo que se necesitan al menos dos tercios de la cámara. De haber luz verde por parte de los legisladores, Morales podrá ser imputado e investigado, según refirió la agencia Reuters.

Por su parte, el presidente Jimmy Morales se pronunció tras la decisión de la Corte y dijo “que siempre he defendido el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico y la independencia de poderes (…). Nunca he interferido en proceso alguno que me vincule directa o indirectamente”.

El Congreso deberá integrar una comisión que deberá recomendar al pleno si retira los fueros al mandatario.

Cabe recordar que el pasado 25 de agosto la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala pidieron retirar el fuero al presidente Jimmy Morales para que pueda ser investigado por presunta financiación electoral.

Dos días después, el mandatario declaró como persona non grata al abogado colombiano Iván Velásquez, quien encabeza la Comisión Internacional Contra la Impunidad y ordenó su expulsión. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad determinó el mismo día suspender la orden de Morales, y el martes, decidió suspender definitivamente la expulsión del país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Fuente: NTN24