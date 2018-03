Kipenzi, una jirafa bebé que cautivó a los internautas por su nacimiento en vivo en el zoológico de Dallas hace unos meses, ha muerto.

La cría estaba correteando alrededor del hábitat de las jirafas el martes por la noche, cuando chocó con una pared y se rompió el cuello. Empleados del zoológico dijeron que Kipenzi murió en el acto.

“Esta es una gran pérdida para nuestra manada de jirafas, nuestro personal y nuestros clientes”, dijo Gregg Hudson, presidente del zoológico, en un comunicado. “Para ser honesto, me duele terriblemente. Estamos devastados, aquí todo el mundo está de luto”.

“Correr es un comportamiento típico de las jirafas de todas las edades, especialmente las más jóvenes como Kipenzi”, dijo Harrison Edell, uno de los directores del zoológico.

“Es desgarrador que esto ocurra a pesar de nuestras precauciones”, concluyó.

We are devastated to share the tragic loss of our beloved giraffe calf, Kipenzi. More details: http://t.co/p0tmdcC2Kp pic.twitter.com/pPavK6xi6V

— Dallas Zoo (@DallasZoo) July 29, 2015