El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió el quinto ciclo de negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“He tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de negociaciones que estaba prevista para los próximos días hasta que no haya coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus negociaciones”, afirmó el mandatario.

“El comportamiento del ELN me obliga a asumir con esta organización lo que he denominado la doctrina RABIN”, afirmó Santos, quien explicó que “se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz y se negocia como si no hubiese terrorismo”.

Estas declaraciones de Santos llegan en momentos que el ELN se atribuyó los atentados del fin de semana en Colombia, que dejaron al menos 7 muertos.

El ELN, la segunda guerrilla más grande de Colombia, y el Gobierno de dicho país, adelantan diálogos de paz desde hace cerca de un año en Quito, Ecuador.