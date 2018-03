Un estudio llevado a cabo por investigadores de la London School of Economics, dio como resultado algo sorprendente.

Si eres de los que piensa que los fines de semana son los momentos precisos para ponerte al día con tu pareja, te equivocas.

El deseo y la sincronía sexual son más fuertes a mitad de semana, en especial el jueves. Así lo afirma el estudio.

Los investigadores descubrieron que el estrés que se va acumulando durante la semana actúa como estimulador de las hormonas sexuales.

Y claro, el día en que se produce el pico más alto de estrés es el jueves. Es ahí cuando el cuerpo produce cortisol de manera más activa.

Los científicos afirman que la líbido alcanza su más alto nivel en las primeras horas de del jueves.

Ahí, los niveles de testosterona masculinos alcanzan su pico máximo y los niveles del estrógeno en mujeres se multiplican por cinco.

Este estudio, publicado en Psychology Today, también señala que el martes es el peor día para tener sexo.

Y eso no es todo. La London School of Economics and Political Science realizó otro estudio en el que afirman que los jueves son también los días más productivos en el trabajo.