Los ecuatorianos Jéfferson Orejuela y Junior Sornoza participaron los 90 minutos en la victoria del Fluminense contra Criciuma, por la Copa de Brasil.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Giulite Coutinho con el resultado final de 3 a 2 a favor del equipo de nuestros compatriotas.

Sornoza anotó el tercer tanto para su conjunto, el cual le permitió avanzar a la siguiente fase de este torneo brasileño.

Tem 2 assistências do Léo, golaço do Douglas, Ceifada e chutaço do Sornoza! Confira os gols… #VamosFluzão #ABaixadaÉFluminense pic.twitter.com/GIpYjwitVN

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 16 de marzo de 2017