Al menos un superfan de Prince espera que la casa y estudio del fallecido astro, Paisley Park, haya aumentado mucho el precio de su renta para una fiesta de Justin Timberlake antes del Super Bowl.

“Eso es probablemente lo que habría hecho Prince con Justin ahí“, bromeó Jeremiah Freed, conocido como Dr. Funkenberry entre los fans de Prince.

La idea de que Timberlake pueda entrar a la casa del difunto astro en Chanhassen, Minneapolis, ha molestado a algunos admiradores que todavía lo lloran. A algunos les inquieta que la propiedad del músico de 6.040 metros cuadrados (65.000 pies cuadrados) permita temporalmente que haya alcohol durante la fiebre del Super Bowl.

Pero Freed, quien conduce un podcast sobre Prince en Los Ángeles, no está escandalizado. Paisley se convirtió en museo luego que Prince murió por una sobredosis accidental en abril de 2016 y su urna reposa en un patio interior, lejos de donde supuestamente se realizará la fiesta Timberlake.

“Creo que los fans simplemente están preocupados de que estarán caminando por Paisley y habrá vino en la alfombra o en alguna de las vitrinas. (Pero) me imagino que será como era en el pasado, en la zona del estudio para las bebidas”, dijo Freed en una entrevista reciente con The Associated Press.

A pesar de la reputación de no alcohol de Prince, se han emitido permisos para bebidas en Paisley en el pasado, incluyendo una vez para un evento que había planeado el mismo Prince para un mes después de que murió, dijo Freed.

Dennis Roszkowski, de 61 años, un importante coleccionista de objetos de Prince a las afueras de Detroit y excorresponsal de la revista británica de fans “Controversy”, dijo que entre algunos seguidores de Prince las emociones siguen siendo fuertes.

“Es como nuestra casa, no queremos que le pase nada”, dijo sobre las inquietudes ante el evento del Super Bowl.

Sherry Stacy, de 47 años, creció en Detroit y ha adorado a Prince desde que tenía 8 años.

“Creo que es muy irrespetuoso (permitir que haya alcohol) y que va en contra de todo lo que era Prince”, dijo. “Prince hacía lo suyo sin tomar y la gente se divertía cuando tocaba ahí. Parece que lo hacen por las razones equivocadas, no para honrarlo”.

American Express, patrocinador de la gira de Timberlake; los encargados de Paisley y un representante de Timberlake no respondieron a solicitudes de comentarios, pero Freed consideró que la fiesta para tarjetahabientes de American Express en celebración del disco de Timberlake “Man of the Woods” probablemente no incluirá un recorrido libre por las instalaciones.

El estudio de Paisley puede recibir hasta 1.800 asistentes. American Express dijo a quienes compraron boletos que el dinero recaudado será donado a la Fundación de Parques Nacionales, la rama benéfica del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

Freed dijo que desconoce cuánto le cobraron a American Express por el uso de Paisley.

“Probablemente están haciendo mucho dinero con esto y esto ayudará a mantener a Paisley Park vivo”, dijo Freed por teléfono.