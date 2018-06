Lo que muchos temían, un retiro del fútbol de Gianluigi Buffon, aparentemente no ocurrirá.

El portero italiano afirmó que su ciclo en la Juventus ha llegado a su fin, pero reveló que ha recibido propuestas por lo que su retiro del fútbol no estaría cerca.

Acompañado del presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, Buffon anunció su adiós a la Juventus, pero dejó una puerta abierta. “Hasta hace 15 días tenía pensando dejarlo (al fútbol)”, aseguró.

“El sábado será mi último partido con la Juventus, será la mejor forma de terminar esta aventura. He sentido el apoyo de toda la gente de la Juventus. Me gustaría cerrar mi carrera aquí con una gran actuación. Estoy aquí para decir adiós. Para mí jugar a este nivel hasta el final era importante. Quiero agradecer a todo el mundo porque la Juve fichó en 2001 un joven talento que se ha transformado en un campeón gracias a que la Juventus me apoyó y me ayudó a desarrollarme en términos de experiencia. Todo esto ha ido muy rápido”, aseguró.

“El sábado jugaré un partido y eso es lo único cierto. Continúan los diálogos con Andrea, que está al tanto de todo. Hasta hace 15 días sabía que quería dejar el fútbol, pero han llegado nuevas ofertas dentro y fuera de la cancha. Después de estos días llenos de emociones, la próxima semana, después de varios días de reflexión, tomaré una decisión”, continuó.

“La próxima semana tomaré la decisión. Ha habido cosas que me han hecho pensar. Hasta hace 15 días me había hecho a la idea de que iba a pasar a ser un exjugador. Para mí ha sido importante dejar la Juventus en un momento óptimo de forma. La Juve es el equipo más sólido y exitoso de Italia y espero que continúe así. Soy un animal de competición. No me veo en campeonatos de tercera, cuarta fila”, sostuvo.

Sobre su presencia en la selección italiana, Buffon indicó: “Quiero mantener una postura de distancia por el momento. Hace tres meses hubo gente que pensaba que Buffon era un problema. Italia tiene muchos jóvenes y buenos porteros que necesitan experiencia”.

Tiene una opción para continuar en Juventus. Andrea Agnelli indicó que “Nuestra idea es ofrecerle un año de ‘entrenamiento’ fuera de los campos para que se desarrolle y después de esto sentarnos a ver cuál sería su rol ideal en el club”.

Un Buffon feliz y agradecido. “He logrado muchos éxitos, el fútbol me ha dado mucha felicidad. Olvidar la fama, el dinero… Me quedo con todas las satisfacciones que el fútbol me ha dado”.

“Gracias a todos por estar conmigo. Quisiera decir que este día es muy peculiar para mí. Es un día lleno de emociones encontradas para mí. Son los sentimientos propios tras una extraordinaria carrera, me siento un privilegiado. He percibido el cariño de todo el mundo durante mucho tiempo y siempre he tratado de dar lo mejor”.

Szczesny al arco. “Es un chico inteligente, desde el primer día ha sido muy curioso. Ha tenido muchos grandes ejemplos desde los que obtener gran experiencias: Chiellini, Barzagli, Khedira…”.

¿Y el brazalete de capitán? “Chiellini se merece ser el capitán de la Juventus después de mí. Hemos tenido una simbiosis perfecta durante 13 años. Sabemos cómo se llega a los resultados. Chiellini encarna perfectamente, según mí, lo que debe tener el capitán de la Juventus”.