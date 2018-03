Mientras cada vez más aparecen terribles testimonios de cómo actrices han sido acosadas y abusadas sexualmente en Hollywood, Karla Souza aprovechó con CNN en Español, para contar su oscura experiencia en México.

“A las dos de la mañana, esta persona vino a tocarme la puerta para decirme que acaba de pensar algo para una escena, que tiene que hablar conmigo, que viene muerto porque había filmado todo el día, que tenía que venir a hablar conmigo para saber qué opinaba de la escena. Entra al cuarto y no se va del cuarto. Me hacía sentir especial. De cierta manera, me hacía sentir que yo iba a hacer un papel que le iba a demostrar a él y al mundo que me había casteado”, contó la actriz de 32 años sobre la estrategia que usó el director -de quien no quiso revelar el nombre- para abusar de ella.

Karla contó que cuando ella no cedía a sus insinuaciones, el director se la “cobraba”, eliminando sus escenas del plan de rodaje y cambiando su trato hacia ella.

“Decidía no filmar mi escena. Me empezaba a humillar frente a los demás y, al mismo tiempo era encantador, al mismo tiempo cuando yo sí le abría la puerta se portaba increíble conmigo, me mandaba mensajes diciéndome que había soñado conmigo”, prosiguió.

“Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería que me tocara, y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó”, narró la actriz mexicana.

Souza no reveló el nombre del director que abusó sexualmente de ella al comienzo de su carrera, aunque lo describió como “una persona muy carismática que le va muy bien en la carrera y hace muy bien su trabajo.”

Su testimonio retumbó en todos los medios y redes sociales en México y por la noche, durante la transmisión del noticiario En Punto, en el horario prime time, Televisa sorprendió al emitir un comunicado en el que revelaba el nombre del director y su decisión de romper con él como consecuencia de las acusaciones.

“Ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza, y después de una investigación preliminar, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación con el señor Gustavo Loza”, anota la empresa en su comunicado.

Televisa expresó su solidaridad con Souza, su disposición “para que el proceso de investigación legal surta las debidas consecuencias” y advirtió que “no tolerará conductas como la denunciada”.

Fuente: E!/ Infobae.com