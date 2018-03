Glenda Morejón hizo historia al ganar la medalla de oro en la prueba de cinco mil metros marcha, la madrugada de este sábado.

La marchista imbabureña logró un tiempo de 22 minutos, 32 segundos y 30 centésimas en el Mundial de Atletismo Sub 18 que se desarrolla en Nairobi, Kenia.

En la prueba realizada en el Estadio Kasarani participaron doce atletas.

A very emotional Glenda Morejon of @fecAtletismo after winning the 5000m race walk at the #WU18Nairobi2017 pic.twitter.com/iHph3GB8J1

— IAAF (@iaaforg) 15 de julio de 2017