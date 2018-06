Anastasiya Kvitko asegura que su trasero es mejor que el de Kim.

Anastasiya Kvitko ha dicho que ella tiene “el cuerpo perfecto“, y además asegura que no le gusta ser comparada con Kim Kardashian, aunque ésta la parezca hermosa, debido a que según ella misma, “Kim está muy por debajo de mí“, según informó el portal Daily Mail.

Los planes de esta modelo de origen ruso son asentarse en Estados Unidos y empezar a fortalecer su carrera. Además, asegura que su cuerpo no ha pasado por las manos de ningún médico, es decir que sus curvas son naturales. Todo lo contrario a lo que se dice de Kim Kardashian, y algunas de sus hermanas, a excepción de Kourtney Kardashian.

A continuación les compartimos algunas de las imágenes más reveladoras de Anastasiya Kvitko. Juzgue quién es mejor…

Según dicho medio la rusa ha insistido en constantes ocasiones que su cuerpo y sus curvas son muy superiores a las de Kim Kardashian, repitiendo constantemente que su “cuerpo es perfecto”, sin necesidad de haberse sometido a alguna cirugía estética.

“Mi cuerpo es atlético, los músculos de mi cadera son gracias al trabajo deportivo en mis entrenamientos, mi trasero es el más hermoso, y además, no me he realizado ninguna cirugía estética en el rostro“, alegó Anastasiya Kvitko, quien por esta declaración asegura ser mejor que Kim, y no se siente muy alagada cuando la comparan con ella, según reportó el portal rebelcircus.news

La rusa tiene claro que solo es cuestión de tiempo para que ella y su cuerpo sean más reconocidos que el de la mismísima Kim Kardashian.

