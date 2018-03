Lebron James dijo que Kobe Bryant fue su inspiración y señaló que está “un poco triste” por la noticia de que el astro de los Lakers se retirará al final de la temporada.

James dedicó buena parte de su sesión con la prensa el martes a elogiar a Bryant, quien anunció el domingo que su 20ma temporada en la NBA será su última. El alero de los Cavaliers, quien tenía posters de Bryant en su habitación cuando era niño, dijo que siempre se sintió motivado por su ex compañero en la selección olímpica de Estados Unidos.

James indicó que incluso se dejó crecer el pelo al estilo afro cuando estaba en la secundaria para parecerse a Bryant.

“Quería ser como él”, recordó James.

“Siempre hemos competido uno contra el otro y siempre hemos tratado de destronarnos”, dijo James. “Pero siempre hemos tenido respeto mutuo porque sabíamos cuánto ponemos en el juego. Yo siempre he expresado mi opinión sobre Kobe, lo grande que es, y obviamente no habrá jamás alguien como él. Jamás”.

James mencionó algunos de los partidos y momentos claves de Bryant: Su partido de 81 puntos en el 2006, una canasta decisiva contra Phoenix, una clavada con los dedos contra Indiana, una de reverso tras un giro en 360 contra Denver. James los puede repetir en su mente y le cuesta aceptar la idea de que no va a poder ver a Bryant aumentar esa lista.

“Saber que está llegando al fin es realmente triste para mí”, dijo.

James dijo que “siempre pensé en Kobe” en los entrenamientos durante las vacaciones, y que siempre trabajó duro porque sabía que Bryant estaba haciendo lo mismo en algún lugar. “Yo sabía que tenía que mejorar a causa de Kobe Bryant”, dijo. “Sabía que él estaba en el gimnasio, trabajando en su juego. Y yo sabía que él era grande. Así que cada vez que no quería ejercitarme o cada día que sentí que no podía más, siempre pensé en Kobe. Yo sabía que él estaba mejorando y entonces pensaba: ‘Si te tomas un día libre, él se va a aprovechar. No puedes tomarte un día libre”’.

“Y lo usé como motivación a lo largo de mi carrera porque siempre supe que él trabajaba en algo. Así que esa parte va a ser extrañada”.

Admitió que si lamenta algo es “no haber cumplido con mi parte” para llegar a la final de 2009, cuando los fanáticos querían ver un duelo entre las dos superestrellas.

“Sé que todo el mundo quería verlo”, dijo. “Yo lo quería, nosotros lo queríamos. Él hizo lo suyo y yo no. Y eso me molesta. Me molesta que no haya pasado”. / AP