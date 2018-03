La guapa modelo y empresaria Kylie Jenner estrena, este martes 05 de septiembre del 2017, su programa de televisión llamado ‘The life of Kylie’, el cual seguirá de cerca la vida de la joven de 20 años.

A su corta edad Jenner posee una gran fortuna e incluso, según una conocida revista, es la persona más joven en la lista anual de ‘Celebridades mejor pagadas’.

El show televisivo que contará los detalles más íntimos de la joven, será transmitido a través del canal E!, y promete ser una de las series más vistas. Además el programa se centrará en el rol de la celebridad como dueña de la línea Kylie Cosmetics, en donde los televidentes podrán ver cómo se ejecuta la marca de belleza que es conocida a nivel mundial.

“Cuando creces frente a la cámara todo el mundo siente que te conoce, pero no es así. Siento que las personas tienen percepciones equivocadas de quién soy. Empecé a grabar Keeping Up With The Kardashians cuando tenía 9 años. Siento que estoy constantemente presionada a mantener una imagen, que no siempre refleja quién realmente soy alrededor de mis amigos y mi familia”, confesó Jenner en el trailer oficial del programa, mismo que tendrá ocho episodios de media hora.

Fuente: 24horas.cl