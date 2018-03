Robe Jones, un británico de 35 años, grabó un clip en las cercanías del Lago Ness, y gracias a su video la leyenda del monstruo revivió.

Tras ocho meses sin reportes de avistamientos, llega el video de Jones en el que se ve una extraña figura mientras se mueve en las aguas del lago Ness.

Según el portal RT, ” Junto a un grupo de turistas, Jones observó y tomó fotos de lo que podría ser el legendario monstruo pasando cerca de una pequeña embarcación antes de desaparecer en las oscuras aguas del Ness”.

El mismo autor del video se mostró escéptico y dijo que le encantaría saber qué era, porque en lo personal él no cree en los monstruos.

Cuando Jones vio algo desde el otro lado del lago se acercó con su cámara en la mano y cuando lo vio dijo que estaba bastante cerca. Otros turistas aprovecharon para tomar fotos y videos de lo que podría ser el Monstruo del Lago Ness.

“El supuesto monstruo que aparece en la grabación filmada por Jones se asemeja bastante a la famosa imagen del año 1934, que posteriormente fue considerada un engaño”.

Today in 1934 | The 'Surgeon's Photograph', the most famous photo allegedly showing the Loch Ness Monster, was published in the Daily Mail. pic.twitter.com/3kdAqHrPDU

— SAMS (@ScotMarineInst) April 21, 2017