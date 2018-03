La conductora peruana Laura Bozzo y su hija, Alejandra de la Fuente, compartieron fotos muy sensuales en su Instagram del último viaje a México. Ambas lucieron su figura en bikini.

Quinta real Huatulco ❤️💘💞 Una foto publicada por Laura Bozzo (@laurabozzo_of) el 25 de Abr de 2016 a la(s) 5:48 PDT

Cada momento es mágico disfruta las cosas de la vida al máximo … Una foto publicada por 👑Alejandra De la fuente bozzo👑 (@missale_xo) el 29 de Abr de 2016 a la(s) 12:35 PDT

Las imágenes comprueban que madre e hija están teniendo una gran relación después del escándalo que se desató en marzo cuando se publicaron fotos de Cristian Zuares, el novio de ‘la señorita Laura’, acomodándole el bikini a Alejandra.

Caption this 😎 Una foto publicada por 👑Alejandra De la fuente bozzo👑 (@missale_xo) el 24 de Abr de 2016 a la(s) 4:34 PDT

👙👸 Una foto publicada por 👑Alejandra De la fuente bozzo👑 (@missale_xo) el 25 de Abr de 2016 a la(s) 2:15 PDT

Aunque la hija de Laura en ese momento manifestó al diario Trome: “Inventan tonterías. Mi mamá, Cristian y yo viajamos a Cancún para celebrar mi cumpleaños. No le veo nada malo en que me haya arreglado el bikini para tomarme una foto porque le tengo mucha confianza, él me estaba tomando fotos y como se notaba la marca del bikini, porque los uso chiquitos, le pedí que me lo arreglara, eso fue todo. No me puso el bronceador como han dicho y me parece malo que si vas a un hotel a descansar se filtren esas cosas”.

Domingo espectacular 🌞🌴😎 Una foto publicada por Laura Bozzo (@laurabozzo_of) el 24 de Abr de 2016 a la(s) 11:13 PDT

Does it look like I’m stressing Una foto publicada por 👑Alejandra De la fuente bozzo👑 (@missale_xo) el 30 de Mar de 2016 a la(s) 11:32 PDT

Las fotos de las mujeres en bikini han sido llamadas en las redes sociales como “Guerra de Bikinis”.