lavado de dinero

En la localidad inglesa de Worcester una mujer lavó un pantalón que tenía en uno de sus bolsillos el billete ganador de lotería.

El premio era de casi 47 millones de dólares. En el lavado, el boleto sufrió daños que podrían hacer que la ganadora de la lotería no pueda reclamar su premio.

Los funcionarios respectivos escucharon la historia de la mujer y le sugirieron que presentara su caso por escrito para analizarlo. A pesar de hablar directamente con las autoridades, éstas no le aseguraron a la mujer que sería capaz de reclamar la millonaria suma.

Lottery bosses have taken to the streets of Worcester searching for the £33m Lotto winner https://t.co/qLe6pLUd9g pic.twitter.com/Q2wD85VWCZ

— Sky News (@SkyNews) January 22, 2016