La cadena de tiendas de ropa sueca informó, a través de un comunicado, que además de retirar la fotografía de la prenda, la eliminaría también de su catálogo.

La prenda que tanta polémica generó en la web, mostraba a un niño negro de ocho años vistiendo un buzo en el que se leía la frase ‘the coolest monkey in the jungle’ (el mono más cool de la jungla).

Tal fue la controversia que incluso la estrella de la NBA LeBron James se pronunció a través de Instagram.



“H&M, nos has entendido mal y no vamos a pasarlo por alto. Cuando veo esta imagen, veo a un joven rey. Un líder del mundo, una fuerza intocable que no podrá ser frenada. Los afroamericanos siempre tendremos que romper barreras, demostrar que la gente se equivoca y trabajar más duro que los demás para demostrar cuál es nuestro lugar. Pero eso es lo que nos gusta porque los beneficios al final del camino son maravillosos”, dijo el jugador de los Cleveland Cavaliers.

El artista canadiense Abel Tesfaye, líder del exitoso proyecto musical The Weeknd, ha roto su colaboración con la empresa sueca en protesta por el anuncio.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore… pic.twitter.com/P3023iYzAb

— The Weeknd (@theweeknd) 8 de enero de 2018