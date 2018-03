legalización

Antonella es una prostituta transexual ecuatoriana que decidió contar su verdad al diario El País de España.

En su relato, comenta que lleva ejerciendo la actividad en España desde hace 15 años, y afirma que lo hace pues le “Encanta” el trabajo.

“Soy puta porque me encanta este trabajo. Siento que tengo más libertad que si trabajara para un empresario y de alguna manera tengo que pagar el alquiler y las facturas”, indicó.

Pero ahora Antonella quiere ir más allá y busca que las autoridades permitan que su actividad sea aceptada tal como otro trabajo.

Ella es parte de la Asociación Feminista de Trabajadoras del Sexo (Afemtras), un colectivo con un mes de vida compuesto mayoritariamente por transexuales que pide normalizar y regular la prostitución “como un trabajo más”.

Así, a través de esta asociación buscan, además de cumplir obligaciones, acceder a la seguridad social, vacaciones, jubilación, seguro de salud tal como otro ciudadano, indicó.

Las integrantes de Afemtras se reunieron con autoridades municipales para proponer que se genere un espacio donde poder ejercer sin molestar ni ser molestadas.

Y es que los vecinos se quejan de los espectáculos que ven en sus calles, mientras la problemática se agrava por la trata de personas que son obligadas a esta actividad.

La Policía y las ONG que trabajan en la zona consideran que la mayoría de prostitutas del sector son víctimas de trata que personas, obligadas por las mafias. Ella cobra por servicio unos 20 euros, unos 1.000 euros al mes.

“Nadie te va a reconocer que es víctima de trata jamás y lo que intentan es no hablar contigo, pero te vas dando cuenta de que lo son. Me da pena por las mujeres que no lo hacen por su propia voluntad, pero muchas sí que lo hacemos y la trata nunca va a dejar de existir”, indica Antonella.

Lea la historia completa aquí