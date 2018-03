Jennifer López participó en el popular segmento Carpool Karaoke, de James Corden, en el que las celebridades se suben al auto junto a anfitrión para interpretar temas musicales.

Todo iba perfecto en el Karaoke, pero fue insuperable cuando James Corden le quitó teléfono a J.Lo, hurgó entre sus contactos y encontró entre ellos los números de Demi Lovato, Bradley Cooper, The Rock, Cristiano Ronaldo, Fergie, Iggy Azalea y Leonardo DiCaprio.

Corden usurpó el celular de J-Lo y le escribió a Leonardo DiCaprio: “Hola baby, creo que necesito darlo todo. Alguna idea? J.Lo (from the block)”.

La respuesta no se hizo esperar y Leo también le envió un mensaje: “¿Te refieres a esta noche, boo boo? ¿Vamos a la disco?”.

La sesión de karaoke fue un paseo por grandes éxitos como: Love Don’t Cost A Thing,Booty, Jenny From The Block, On The Floor, e incluso en español ¿Qué Hiciste?, ante lo cual James Corden dijo: “todas las palabras suenan mucho más sexys en español que en inglés”.

Entre otras cosas, la madre de Max y Emma reveló que era totalmente falso que había asegurado su idlotrado trasero.

Fuente: 24Horas.cl/E!