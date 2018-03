Leonardo DiCaprio, que logró al fin ganar un Oscar en la ceremonia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas este 28 de febrero, olvidó su estatuilla en un restaurante de Los Ángeles.

Según el portal TMZ, después de la ceremonia, el actor y sus colegas fueron a celebrar el premio a un restaurante. Al concluir la velada, DiCaprio se dirigía acompañado por otras personas al coche que lo esperaba cuando un hombre se acercó hacia él corriendo con su Oscar en la mano.

El individuo le preguntó a DiCaprio: “¿Le gustaría llevárselo con usted?”, refiriéndose a la estatuilla. “Dáselo a Den”, respondió el actor, indicando a una persona que estaba junto a él.

Leonardo DiCaprio Almost Forgot His Oscar Trophy At An After-Party! https://t.co/9Ulw2Nnb8P pic.twitter.com/isBjxjf9Qb

— DJ Baker’s E. Biafra (@bakers_E) 1 de marzo de 2016