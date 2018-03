El medio británico Daily Mirror publicó en la portada de su edición del sábado 6 de junio una imagen del momento exacto en que una leona arrastró a una turista desde su auto en un safari sudafricano.

Se trata de Katherine Chappell, quien perdió la vida en el Gauteng Lion Park en las cercanías de Johannesburgo.

En el parque safari se advertía que no debían abrirse las ventanillas de los vehículos, norma que Chappell dejó de lado para tomar una fotografía a dos leones a la izquierda de su automóvil.

Moment tourist was savaged to death in South African Lion Park attack http://t.co/kbwTe7CEz1 pic.twitter.com/BqHfQGaBiQ

— Daily Mirror (@DailyMirror) junio 5, 2015