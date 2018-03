Un medio de información indio ha dado a conocer la historia de Pramila Rinjad, una madre de 23 años, que caminaba el pasado lunes con su hijo de tres años Pranay hacia el baño que colinda con su casa, en la colonia Aarey de Mumbai, cuando un leopardo saltó desde un espeso matorral y se abalanzó sobre el niño.

Tras quedar paralizada por unos segundos la mujer solo saltó sobre la fiera para salvar a su hijo de las garras de este animal, un acto heroico del que se han hecho eco las redes, que aplauden la valentía de la madre.

“Él estaba en el peligro. Por eso me lancé sobre el animal y grité en voz alta”, asegura Pramila, que añade que eso desconcertó al leopardo y la fiera huyó hacia los arbustos. Luego al niño lo llevaron al hospital local de Aarey, donde le pusieron dos suturas y pronto le dieron de alta, informa ‘The Times of India’.

El incidente alarmó a los residentes locales, que aunque a menudo ven felinos salvajes cerca de su aldea, aseguran que los animales nunca atacaron antes a la gente, por lo que los lugareños suponen que el animal pudo confundir al niño con una presa pequeña.

Decenas de comentarios y muestras de admiración surgieron en la Red. Los internautas aplauden el coraje de la mujer y destacan que esto es, en realidad, lo que significa ser madre.

