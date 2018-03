‘Thor: Ragnarok’ es la cinta dirigida por Taika Waititi, la cual traerá de regreso al ‘dios del trueno’ (interpretado por Chris Hemsworth) y Hulk (interpretado por Mark Ruffalo) tras su última aparición en ‘Avengers: Age of Ultron’.

En esta tercera entrega de Thor se mostrará el desenlace de lo que sucedió con Odín (interpretado por Anthony Hopkins), pero también se introduce al primer personaje LGTBI en el Universo Cinematográfico de Marvel.

A través de su cuenta personal de Twitter, la actriz Tessa Thompson, quien da vida a Valkiria en la cinta, confirmó que su personaje será bisexual.

“Ella es bisexual. Y sí, le importa muy poco lo que los hombres piensan de ella. ¡Un placer interpretarla!”, indica el mensaje publicado en la red social.

She’s bi. And yes, she cares very little about what men think of her. What a joy to play! https://t.co/d0LZKTHCfL

— Tessa Thompson (@TessaThompson_x) 21 de octubre de 2017