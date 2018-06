A pocos días del Mundial de Rusia, el Consejo de la Conmebol se reunió en Moscú para resolver algunos puntos pendientes, entre ellos la final única de Copa Libertadores.

Tras la sesión se resolvió que la definición de la próxima Copa será con un partido único y se disputará el sábado 23 de noviembre.

Lima, Santiago de Chile y Montevideo pelean por ser la sede de este cotejo al estilo de las finales europeas.

Final única de la CONMEBOL @Libertadores del 2019 se disputará el sábado 23 de noviembre. Así lo resolvió este lunes el Consejo de la CONMEBOL reunido en Moscú. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 11, 2018

Infantino

En otro tema, la Conmebol pidió por unanimidad al Presidente de la FIFA, Gianni Infantino que acepte su candidatura a la reelección ante la entidad matriz del fútbol mundial.

“El liderazgo del Presidente Infantino en la FIFA hace necesaria su continuidad, para seguir con las reformas que lleva adelante” afirmó el presidente Alejandro Domínguez.

“Presidente Infantino, has saneado la economía de la FIFA, te has tomado el trabajo de estar en casi todos los países miembros, has hecho de la transparencia uno de tus ejes claves, se han superado las expectativas de ventas de los derechos de conmercialización de los derechos de FIFA. Y sobre todo hay estabilidad política, y se trabaja en amistad”, agregó Domínguez.

“Conmebol se ha comprometido en apoyarte y te pedidos de forma unámime que aceptes tu candidatura a la reelección”, concluyó.