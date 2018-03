¿Y los supuestos beneficios de las dos copas alcohol al día?

El estudio que fue publicado en ‘Journal of Studies on Alcohol and Drugs’ analizó 87 investigaciones anteriores relacionadas con los supuestos beneficios del alcohol.

Según las investigaciones anteriores, tomar dos copas de alcohol al día podría causar beneficios en la salud como prolongar la vida o retrasar procesos de enfermedades cardiacas. Pero este estudio reciente indica que esas investigaciones fueron mal realizadas o estuvieron sesgadas.

El portal RT publica que, “Los investigadores concluyen que entre los abstemios, que son comparados frecuentemente con bebedores moderados, se incluyeron a antiguos bebedores que habían dejado el alcohol por cuestiones de salud”.

Así lo sostiene Tanya Chikritzhs, investigadora de la Universidad de Curtin de Asutralia, quien dice que la comparación entre bebedores y abstemios falló. “Crearon una situación en la que un grupo abstemio parece estar en peores condiciones de salud que el grupo bebedor”, dice Chikritzh.

La inconsistencia, según la experta, es que cuando los investigadores intentaron identificar un grupo de abstemios también consideraron a personas que no bebieron nada los últimos doce meses.

Este error en la metodología hace que los científicos concluyan que cualquier investigación sobre los beneficios de tomar dos copas de vino o cualquier otro licor quede descartada como válida.

Fuente: RT