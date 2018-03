Los sentidos son parte fundamental de la mente del ser humano, para quienes tienen la suerte de contar con todos los sentidos la falta o el desequilibrio de uno puede resultar perturbador.

Cuando el sonido marca cero decibeles un ser humano no podrá escucharlo, no quiere decir que debajo de los cero decibeles el sonido no exista.

¿Imaginas un lugar en el que no puedas escuchar absolutamente nada?, pues Microsoft se encargó de crearlo. Construyeron una cámara que absorbe la totalidad del sonido y quien entre en ella no puede oír nada de nada.

Según el portal RT, ” Es que este espacio está diseñado para absorber la totalidad de las inflexiones de las ondas acústicas o electromagnéticas, por lo que el ruido casi no existe, algo que los humanos parecen no estar dispuestos a tolerar”.

Los Laboratorios Orfield, de Minnesota, EE.UU, hicieron una investigación que concluyó que el silencio absoluto puede afectar tanto al cerebro que podría derivar en la locura.

El cuerpo busca una fuente de sonido que dentro de la cámara no existe por eso usa el corazón y la respiración, pero esta fuente de sonido solo es funcional durante poco tiempo, luego puede provocar pérdida de equilibrio y el control de la mente y volver loco al ser humano.

Los estudios determinaron que nadie puede pasar más de 45 minutos dentro de esta cámara silenciosa sin perder su cabeza y volverse loco. Por si quieres saberlo, esta cámara está ubicada en el piso 87 de la sede de Microsoft y registra un récord como el lugar más silencioso del planeta con un índice de menos 26 decibeles.

Fuente: RT