Luis Chiriboga

El dirigente de Liga Deportiva Universitaria de Quito se pronunció en medio de uno de los días más complicados de la historia reciente de nuestro fútbol.

Para Paz, la solución pasa por la unión de los clubes y llegar a consensos efectivos. El directivo advierte que, de no consolidar acuerdos, los equipos entrarán en un coma financiero.

Que más? Creo que es demasiado claro que la actual estructura de nuestro fútbol no puede continuar.

Reglamentos que no se cumplen, reglamentos dirigidos a dedo, informes de cuentas nunca entregados…Que más?

Si no cambiamos, si los equipos no nos juntamos para realizar cambios estructurales importantes, para auto determinarnos, no saldremos!

